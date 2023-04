Inhaltsverzeichnis Futterspender für Haustiere mit Smart-Home-Anbindung im Test Smart (auch) mit Batterie Kamera füttert Katze Fazit Artikel in c't 13/2023 lesen

Idealerweise verköstigt man Hund und Katze mit einem händisch gefüllten Napf, da diese Form der Interaktion als Vitaminspritze für die Mensch-Tier-Bindung gilt. Wird sich sonst liebevoll um den Vierbeiner gekümmert, kann dieser es aber verkraften, wenn Herrchen und Frauchen ihn mit dem Smart Pet Feeder C1 "appspeisen".

Im Unterschied zu vielen herkömmlichen Trockenfutterautomaten tischt das Smart-Home-Modell von Aqara nicht nur zeitgesteuert auf, sondern lässt sich über den eingebauten ZigBee-Chip fernbedienen und mit Sensorroutinen automatisieren.

Äußerlich setzt Aqara auf in dieser Gerätekategorie übliche Designkonventionen: In einem 31 Zentimeter hohen viereckigen Kunststoffturm mit 19 Zentimeter Kantenlänge steckt ein Vier-Liter-Vorratsbehälter. Rotierende Gummilippen schaufeln die Pellets durch ein Rohr in einen Edelstahlnapf, der in einer Plastikschale ruht und die Stelltiefe auf 32 Zentimeter verlängert; zum Reinigen lässt er sich entnehmen.