Inhaltsverzeichnis Gadget Inspector: Dual Vertical Laptop Stand, Obsbot Me, MagSafe-Mount und mehr Schicker Ständer: Dual Vertical Laptop Stand

Dual Vertical Laptop Stand

Besser Konferieren: Zone Vibe 100 Headset

Zone Vibe 100 Headset iPhone Mount mit MagSafe, Obsbot Me Incharge X Max, Detachable Wallet Case Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

Gutes Zubehör macht das Leben des Apple-Nutzers schöner – schlechtes kostet nur Geld und nervt. In dieser Folge des Gadget-Inspectors nehmen wir uns insgesamt sechs interessante Produkte vor, die versprechen, die Nutzung von Mac, iPhone und anderen Apple-Geräten zu verbessern.

Mit dabei ist der Ständer für iPad und MacBook Dual Vertical Laptop Stand, der Kopfhörer Zone Vibe 100 Headset, das iPhone Mount mit MagSafe, das Stativ Obsbot Me, das Ladekabel Incharge X Max und das Detachable Wallet Case.

Schicker Ständer: Dual Vertical Laptop Stand

Im Notebook-Ständer Dual Vertical Stand finden ein MacBook sowie ein iPad Platz. Man stellt den Laptop zugeklappt in die hintere und das Tablet in die vordere Aussparung, sodass die Anschlüsse zur linken oder rechten Seite herausragen. Das schafft mehr freien Platz auf dem Schreibtisch. Mit dem MacBook kann man so freilich nur weiterarbeiten, wenn Tastatur, Maus, Bildschirm und Ladekabel angeschlossen sind.