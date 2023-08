Inhaltsverzeichnis Apple-Zubehör: FP2 Sensor, Smarttrack Card, Curve Flex und mehr Smart positioniert: FP2 Sensor

FP2 Sensor Flacher Tracker, Dreifach-Ladegerät MacBook-Ständer, Leuchtstreifen

Gutes Zubehör macht das Leben des Apple-Nutzers schöner – schlechtes kostet nur Geld und nervt. In dieser Folge des Gadget-Inspectors nehmen wir uns insgesamt sechs interessante Produkte vor, die versprechen, die Nutzung von Mac, iPhone und anderen Apple-Geräten zu verbessern.

Mit dabei sind diesmal der Bewegungssensor FP2 von Aqara, der Bluetooth-Tracker Smarttrack Card, der Mehrfachlader 3-in-1-Fold, der MacBook-Ständer Curve Flex und der M1 Lightstrip von Govee.

Smart positioniert: FP2 Sensor

Der puckförmige Bewegungsmelder soll erkennen, wenn sich eine oder mehrere Personen in einem Raum befinden, und steuert dann Geräte im Smarthome. Den FP2 koppelt man mit einem 2,4-GHz-WLAN. Strom bezieht er via USB-C, sodass man ihn in der Nähe einer Steckdose platzieren muss. Ein Kabel liegt bei, ein Netzteil jedoch nicht. Im Betrieb wurde der FP2 recht warm.