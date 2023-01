Inhaltsverzeichnis Gadget-Inspector: Smarte Bewässerung, Kamera-Karte, Key Light und mehr Bewässerung 3.0: Eve Aqua

Gutes Zubehör macht das Leben des Apple-Nutzers schöner – schlechtes kostet nur Geld und nervt. In dieser Folge des Gadget-Inspectors nehmen wir uns insgesamt sechs interessante Produkte vor, die versprechen, die Nutzung von Mac, iPhone und anderen Apple-Geräten zu verbessern.

Mit dabei ist das HomeKit-Bewässerungsventil Eva Aqua, die iPhone-Befestigungen Elephant Card und Edge Mount, die Hülle Magnetic Laptop Sleeve, das Licht Key Light Mini und das drahtlose Mikro Wavo Air.

Bewässerung 3.0: Eve Aqua

Wie seine beiden Vorgänger (siehe Mac & i Heft 3/2022 S. 94) steuert dieser Bewässerungscomputer den Wasserfluss im Garten via HomeKit. Man legt Batterien ein, fügt ihn in Apples Home-App hinzu und schließt ihn an den Wasserhahn an. Die dritte Generation vom Eve Aqua hat der Hersteller komplett umgebaut: Das Kunststoffgehäuse ist etwas kompakter, im Inneren steuert nun ein Magnetventil den Wasserfluss. Das soll laut Eve robuster sein. Zudem hört es sich deutlich leiser an: Während der Vorgänger beim Auf- und Zudrehen noch merklich ratterte, vernimmt man nur noch ein kurzes, leises Klicken. Wie gehabt verbindet sich Eve Aqua über Bluetooth oder Thread mit Apple-Geräten und braucht keine Bridge.