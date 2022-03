Inhaltsverzeichnis Gamification-Apps im Vergleich: Aufgaben spielend erledigen über Android und iOS Einzelbesprechungen Fazit und Vergleichstabelle

Der Abwasch türmt sich, im Garten herrscht Chaos und zum Sport müsste man auch dringend wieder gehen, aber die nötige Motivation will sich einfach nicht einstellen. Eine To-do-Liste kann zwar dabei helfen, den Überblick zu behalten, sie motiviert aber nicht unbedingt dazu, Dinge wirklich anzugehen. Der menschliche Spieltrieb kann hingegen ein effektiver Motivator sein, weshalb einige To-do-Listen auf "Gamification" setzen. So wird aus der lästigen Aufgabe eine Quest, für die am Ende eine Belohnung winkt.

Viele Entwickler nutzen solche Belohnungssysteme in ihren Anwendungen, um Nutzer bei der Stange zu halten. Lern-Apps verwenden Spielmechaniken etwa dafür, damit man sie häufiger nutzt und die Inhalte leichter verinnerlicht. Sport-Apps fördern das regelmäßige Training und spornen mit Herausforderungen zu neuen Bestleistungen an. Aber auch alltägliche Aufgaben, vom Putzen bis zum Cardio-Training, können von Gamification-Apps profitieren.

Wir haben uns regelmäßig aktualisierte Apps angeschaut, die To-do-Listen um Gamification-Elemente erweitern und so dabei helfen, Alltagsaufgaben zu erledigen. Dazu zählen die zwei Android-Apps Do It Now und Epic to-do List sowie Habitica und To-Do Adventure für Android und iOS. Sie lassen sich in ihrer Grundversion jeweils kostenlos herunterladen.