Inhaltsverzeichnis Dell Alienware AW3423DW im Test: Erster Gaming-Monitor mit QD-OLED-Display Farbauswertung und Helligkeit Spieletauglichkeit und Leistungsaufnahme Fazit und Testtabelle Pixelstruktur Artikel in c't 9/2022 lesen

Der gebogene AW3423DW segelt unter Dells Gaming-Marke Alienware. Er trägt das passende Gewand in Schwarz-Weiß-Mattsilber mit vielen leuchtenden Elementen, die sich einzeln steuern oder abschalten lassen. Die technischen Daten versprechen großen Spielspaß: Der Monitor soll am DisplayPort mit Bildwiederholraten bis 175 Hertz ultrakurze Schaltzeiten erzielen, den weiten Farbraum DCI-P3 abdecken und HDR-Darstellung nach der anspruchsvollen VESA-Stufe DisplayHDR True Black 400 beherrschen.

Mit einer Auflösung von 3440 × 1440 Pixeln auf einem 34-Zoll-Panel im Seitenverhältnis 21:9 kommen die allermeisten Spiele-Engines klar. Außerdem beherrscht die Display-Elektronik G-Sync Ultimate, um sich mittels variabler Refresh-Rate (VRR) dynamisch nach der Bildrate der Grafikkarte zu richten. Der Lüfter am zugehörigen Modul sowie der Gehäuselüfter geben dauerhaft ein dezentes Rauschen von sich, was aber nur empfindliche Hörer in sehr stiller Umgebung stören dürfte.

Die Besonderheit dieses Monitors ist das Panel: Dell setzt Samsungs brandneue QD-OLED-Technik ein. Sie soll durch die Kombination aus Quantenpunkten (Quantum Dots, QD) und selbstleuchtenden Pixeln (Organic Light-Emitting Diode, OLED) ein besonders farb- und kontraststarkes, schnelles Display ermöglichen. Entsprechend gespannt packten wir den schicken Monitor aus – und staunten schon beim ersten Einschalten: Das Sprachauswahlmenü des Monitors mit weißen Buchstaben auf dunklem Hintergrund sah unangenehm bunt aus.