Gaming-Notebook im Test: Medion Erazer Beast X40 mit GeForce RTX 4090

Anders als bei Desktop-PCs dominiert Nvidia bei Gaming-Notebooks das Geschehen: Während AMD und Neueinsteiger Intel bestenfalls in der Mittelklasse vertreten sind, steht Nvidia bei High-End-GPUs allein auf weiter Flur. Im Jahrgang 2023 baut Nvidia seinen Vorsprung weiter aus: Seit Kurzem gibt es erste Notebooks mit der Notebookversion des GeForce RTX 4090 – etwa im hier getesteten Medion Erazer Beast X40, das obendrein Intels nagelneuen Core i9-13900HX aus der Generation Raptor Lake mitbringt. Die Konsolidierung der derzeit schnellsten Notebookkomponenten in einem 17-Zoll-Gehäuse kostet satte 4500 Euro.

Obwohl der mobile Grafikchip denselben Namen trägt wie Nvidias seit Herbst 2022 erhältliche schnellste Grafikkarte für Desktop-PCs, unterscheiden sich die beiden Produkte technisch stark. Die Desktopversion verwendet den AD102-Grafikchip, die mobile Variante den AD103, der sonst auf der RTX 4080 Pixel bewegt. Darum hat die Mobilversion der 4090 nur 9.728 statt 16.384 Shader-Prozessoren, die per 256-Bit-Interface auf 16 GByte GDDR6-Speicher zugreifen und nicht über ein 384-Bit-Interface auf 24 GByte GDDR6X. Darüber hinaus wurde der Chip thermisch eingebremst, denn aus einem Notebookgehäuse lassen sich 450 Watt (oder auch nur die 320 Watt der Desktop-4080) an Hitze nicht abführen: Voreingestellt sind 150 Watt; in ausgewählten Energieprofilen darf die GPU im Medion-Notebook auch mit 175 Watt laufen.

Die viel geringere Abwärme bedeutet aber nicht, dass selbst bei sonst identischen Eckdaten nur ein Drittel an Performance drin wäre – die Relation verläuft nämlich nicht linear. In manchen Fällen erfordern zehn Prozent höhere Performance beispielsweise über 30 Prozent mehr Energie. Daher büßt man umgekehrt nur eine einstellige Prozentzahl an 3D-Leistung ein, wenn man den Stromdurst erheblich reduziert.