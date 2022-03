Inhaltsverzeichnis Gaming-Tablet im Test: Asus ROG Flow Z13 mit GeForce-RTX-GPU Gaming-Komponenten eGPU Fazit und Testtabelle Artikel in c't 8/2022 lesen

Windows-Tablets gab es bislang in zwei Ausprägungen, nämlich für eher kleines Geld als kompakte Surf- und Videomaschinchen oder à la Microsoft Surface Pro als vollwertiges Arbeitsgerät, das normale Notebookhardware in ein anderes Transportformat verpackt. Asus eröffnet nun eine dritte Kategorie: Gaming-Tablets – quasi Surface auf Steroiden.

Wer bei „Zocken am Tablet“ nur Mobilspielchen für zwischendurch im Sinn hat, muss nun umdenken: Dank High-End-Prozessor und GeForce-RTX-Grafikchip laufen auf dem Asus ROG Flow Z13 alle PC-Spiele.

Beim Tablet erinnern Merkmale wie der integrierte Klappständer oder das magnetisch anhaftende Tastatur-Cover an die Normalos, doch beim ersten Einschalten kommt die Gaming-DNA durch: Das BIOS begrüßt einen mit animiertem Logo samt Audioeffekt, die Tastaturbeleuchtung erstrahlt mit RGB-LED-Beleuchtung in allen erdenklichen Farben, und auch im Inneren funkelt es bunt, wenn man durch ein Sichtfenster an der Rückseite lugt.