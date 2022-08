Inhaltsverzeichnis Gartenbewässerung: Gardenas smarte Ventilsteuerung im Test Mangelnde Frostsicherheit Start und Steuerung Fazit Artikel in c't 17/2022 lesen

Die Smart Irrigation Control von Gardena ist eine Steuerbox, die bis zu sechs 24-Volt-Ventile ansprechen kann, um die Wasserzufuhr in mehreren Bewässerungszonen zu steuern. Sie ist Bestandteil von Gardenas Smart-Garden-System, das per Funk im 868-MHz-Band kommuniziert und außer Bewässerungsprodukten auch smarte Mähroboter integriert.

Die Box funktioniert nur in Kombination mit Gardenas Zentrale Smart Gateway. Diese ist beispielsweise Bestandteil des "Irrigation Control Sensor Set"; wer sie schon besitzt, kann die Steuerbox einzeln erwerben. Das Smart Gateway stellt per Ethernet oder WLAN eine Verbindung zum Internet her, bindet Komponenten per 868 MHz an und macht sie per App lokal oder aus der Ferne steuerbar.

Die Irrigation Control kann die Kontrolle über eine bestehende Installation übernehmen, solange diese mit 24-Volt-Ventilen arbeitet. Gardena hat für Neuinstallationen mit der Garten-Pipeline ein unterirdisches Bewässerungssystem mit passenden Ventilen, Schläuchen und Anschlussdosen im Angebot. Bei der Installation der Ventile in speziellen Erdtanks geht es ausgesprochen eng zu.