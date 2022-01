Inhaltsverzeichnis Geld verdienen mit Crypto.com – Wie es funktioniert und wie seriös es ist Der Coin von Crpyto.com

Einrichtung und Bedienung Investieren und Auszahlen Prepaid-Kreditkarte und Cashback Krypto-Festgeld: Staking Bonus-System und Lootbox-Mechanik Fazit

Das Glück begünstigt die Mutigen. Mit diesem Satz wirbt Schauspieler Matt Damon in einem Werbespot für die Kryptobörse Crypto.com. Der Tenor ist eindeutig: Ja, das Investieren in Kryptowährungen ist nicht ohne Risiko, aber man kann damit eben ziemlich viel Geld verdienen – wenn man nur die Nerven dafür hat. Und wer jetzt die Chance nicht ergreift, der wird es später bereuen.

Wer trotzdem noch nicht davon überzeugt ist, etwas zu verpassen, wird mit anderen Mitteln gelockt. So wirbt Crypto.com mit einer Prepaid-Kreditkarte, die bis zu 8 Prozent Cashback bringen soll und zusätzlich die Gebühren für Spotify, Netflix und Amazon Prime als Bonus zurückerstattet – neben anderen Vergünstigungen. Auch sonst gibt es einiges zu holen: Etwa bis zu 14 Prozent "Belohnung" (Rewards) pro Jahr auf fest eingesetzte Kryptowährung, auch als Staking bekannt.

Selbst wer bisher wenig Erfahrung und Interesse an Kryptowährungen hat, wird hellhörig. In Zeiten von Negativzinsen klingt das nach einem unschlagbaren Deal – oder nach Haken, die man nicht sieht. Wir haben uns deshalb die Crypto.com-App heruntergeladen und angeschaut, was an den Versprechen des einfachen, aber lukrativen Investierens in Krypto dran ist.