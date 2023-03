Inhaltsverzeichnis Gratis fensterln: So gut läuft Windows 11 auf dem Mac mit UTM Welche Leistung zu erwarten ist

Optimale Performance für VMs Wie gut Office und andere Programme laufen Datenaustausch, USB-Hardware, 3D-Grafik Windows in Intel-Emulation und Fazit Artikel in Mac & i 2/2023 lesen

Heutzutage sind die wichtigsten Programme auch als macOS-Versionen erhältlich. Dennoch kommt man immer wieder an den Punkt, an dem man eine spezielle, nur für Windows verfügbare App benötigt. Handwerker etwa, Ingenieure, Berater, Ärzte oder Gutachter können ein Lied davon singen.

Es gibt aber auch durchaus beliebte Anwendungsprogramme und Spiele, deren Entwickler partout keine Mac-Portierung vornehmen wollen oder können. Außerdem ist manchmal trotz Mac-Fassung der Einsatz der Windows-Version sinnvoll, zum Beispiel, wenn bestimmte VBA-Makros für Microsoft Office benötigt werden oder die Windows-Version deutlich mehr kann als die für macOS.

In solchen Fälle ist es praktisch, Windows in einem virtuellen PC griffbereit zu haben, der einfach in einem separaten Fenster läuft. Hierbei dürfte vielen die bekannten Virtualisierer einfallen. Primus Parallels Desktop ist allerdings relativ teuer, VMware Fusion nur für den Privateinsatz kostenlos und VirtualBox arbeitet noch nicht mit Apples ARM-CPUs zusammen.