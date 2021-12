Inhaltsverzeichnis Günstige 4K-Fernseher mit LCD- und OLED-Technik​​​​​​ im Test Displaytechnik Auflösung und Leistungsaufnahme Bild- und Tonqualität Bedienkomfort und smarte Funktionen Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 25/2021 lesen

Corona und die dunkle Jahreszeit wecken den Wunsch nach einem neuen, größeren Fernseher. Wir haben uns sechs aktuelle Smart-TVs näher angeschaut, auf die Sie zur Weihnachtszeit in den Werbeprospekten stoßen könnten. Es handelt sich um Displays mit 55 Zoll, also 1,40 Meter Diagonale, das Philips-TV ist mit 58 Zoll (1,47 m) ein wenig größer.

Alle sechs zeigen 4K-Auflösung mit 3840 × 2160 Pixeln und können kontraststarke HDR-Inhalte wiedergeben. Als Smart-TVs halten sie diverse Apps bereit, insbesondere Streaming-Apps von Netflix & Co., aber auch die Mediatheken oder Sky Ticket. Damit es noch schneller geht, haben die TV-Hersteller den Fernbedienungen einige Direkttasten spendiert: Alle haben Netflix- und Prime-Video-Tasten, manche zusätzlich welche für Disney+, YouTube oder Rakuten.

Displaytechnik

Der 55A19LA von LG nutzt ein OLED-Display, die fünf anderen sind LCDs mit unterschiedlichen Backlight-Techniken: In Samsungs GQ55QN85A sitzen gleichmäßig verteilt im Displayrücken kleine Mini-LEDs, deren Leuchtstärke sich in 540 Zonen gezielt dimmen lässt, um Kontraste zu betonen. Auch im Hisense 55U8GQ steckt ein solches Direct-LED-Backlight, aufgeteilt in 200 Zonen; bei Sonys XR-55X90J muss man sich mit 24 LED-Segmenten begnügen. Philips und Xiaomi nutzen für den 58PUS8506/12 und den Mi TV P1 55″ ein Edge-LED-Backlight, das sich nur komplett heller oder dunkler schalten lässt.