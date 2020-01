Inhaltsverzeichnis HDMI-Bildmischer für Live-Streams: Atem Mini von Blackmagic Design Teilautonom

Live-Streams auf YouTube oder Twitch sind technisch anspruchsvoll: Man muss als Alleinunterhalter die verschiedenen Szenen wie etwa das Vollbild des Spiels mit Spieler- und Namenseinblendung vor einem Greenscreen vorbereiten und im richtigen Moment aktivieren. Mit dem Videomischpult Atem Mini von Blackmagic Design klappt das unauffällig und zielsicher.

Einen Video-Encoder enthält der Atem Mini nicht, man muss also entweder einen Hardware-Encoder am HDMI-Ausgang anschließen oder einen PC via USB-C, wo sich der Atem Mini als Webcam in Open Broadcaster Studio, Skype, Quicktime oder auch Schnittprogramme einbinden lässt. Dabei liefert das Gerät über beide Schnittstellen maximal 1920 × 1080 Pixel und 60 fps.

Das Videomischpult punktet außerdem mit seiner einfachen Bedienung über 59 mehrfarbig hinterleuchteten Tasten. So können Sie mit einem einzelnen Tastendruck zwischen vier HDMI-Eingängen umschalten, die Audio-Pegel der HDMI- und der beiden Mikrofoneingänge anpassen, per Bild-in-Bild-Funktion etwa eine Facecam einblenden sowie Standbilder, Logos oder Schriftzüge hinzufügen.