"Connect2Office Stand" von Hama im Kurztest: Notebook-Ständer mit Schnittstellen

Ergonomisches Arbeiten am Notebook ist oft erst durch einen Aufsteller möglich. Mit dem "Connect2Office Stand" führt der Hersteller Hama eine Kombination aus Laptop-Ständer und Dock im Programm. Es bietet eine Reihe freier Schnittstellen zum Anschluss von Peripherie plus Bildschirm und unterstützt auch die Stromversorgung über USB-C (USB PD bis zu 100 Watt).

Anzeige

Der flach zusammenlegbare Ständer aus Metall lässt sich schnell aufklappen und trägt ein Notebook zwischen 13" und 16" in einem festen Winkel von 19 Grad, sodass man nur mit hochgezogenen Handgelenken tippen kann – oder Maus und Tastatur extern anschließt. Elektrisch wird das Notebook mit einem fest verdrahteten, 40 cm langen USB-C-Kabel verbunden. Getestet haben wir das mit einem Apple MacBook.

Die Anschlüsse auf der Rückseite des Hama-Docks.

Das Netzteil des MacBooks kann zur gemeinsamen Stromversorgung bis 100 Watt dienen, wobei man für die aktuellen MacBook-Pro-Modelle mit 14" und 16" sowie das MacBook Air M2 ein USB-C-Ladekabel statt dem MagSafe-3-Kabel benötigt. Der rückwärtige USB-C-Port am Dock dient nur der Aufnahme des Ladekabels und transportiert keine Daten.

Die zwei vorderen USB-C-Buchsen schafften mittlere Gen-2-Geschwindigkeit (Schreiben 919, Lesen 732 MByte/s), ebenso wie der danebenliegende USB-A-Port. An den drei anderen USB-A-Buchsen erreichten wir USB-2.0-Geschwindigkeit von rund 39 MByte/s. Sie dienen dem Anschluss von Tastatur, Maus, Drucker, Webcam oder Headset. Ein iPad Pro 11" konnten wir nur an USB-C laden, an den vier USB-A-Ports reichte die Stromstärke noch für ein iPhone 13 Pro.

Einschränkungen für externe Bildschirme mit macOS

Anzeige

An beiden HDMI-Buchsen und am DisplayPort konnten wir je einen 4K-Monitor mit 60 Hertz betreiben, allerdings gleichzeitig nur gespiegelt. Die Grafik des verwendeten MacBook Pro 14" M1 Pro würde auch zwei Monitore parallel versorgen, aber macOS beherrscht das für den Extended Desktop nötige Multi Stream Transport (MST) anders als Windows nicht.

USB-C Docking Station + Notebook Stand Hersteller: Hama // freie Schnittstellen: 2 × USB-C 3.1 Gen. 2, 1 × USB-A 3.1 Gen. 2, 3 × USB-A 2.0, Gigabit-Ethernet, Kopfhörer (iPhone-Headset-kompatible); 2 × HDMI (4K@60Hz), DisplayPort (4K@60Hz) // Gewicht: 503 g // Maße: 22 × 24 × 9,4 cm // Systemanforderungen: macOS ab 10.8, Windows ab 7 // Preis (Hersteller): 159 €

Der Gigabit-Ethernet-Port lieferte mit 941 und 899 MBit/s (Down- / Upload) gute Werte. An der Audio-Buchse funktionierten normale Kopfhörer, aber auch iPhone-kompatible Headsets samt Mikrofon. Steckplätze für SD- oder microSD-Karten fehlen Hamas "Connect2Office Stand".

Wer sein Laptop öfter mal mitnimmt, kann mit der USB-C-Docking-Station + Notebook-Stand bei der Rückkehr mit dem Anstöpseln eines Kabels die heimische Peripherie sofort nutzen und den Rechner platzsparend parken. Kurzum: gelungene Kombination.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)