Haushaltsbuch-Apps für Gruppen im Test: Einfach und schnell Kosten aufteilen

Für Wohngemeinschaften oder Reisegruppen kann der Kassensturz zu einer unübersichtlichen Angelegenheit werden. Im Laufe eines Monats kommen in einer WG etliche Ausgaben zusammen: Der Internetanschluss läuft über Anna, während Ben die Miete zahlt und Clara den Abschlag für Strom und Gas. Alle drei WG-Bewohner kaufen reihum Getränke, Putz- und Lebensmittel ein. Das alles an jedem Monatsende in eine Tabellenkalkulation einzutippen und richtig zu verrechnen, gleicht einer Strafarbeit.

Viel schneller, einfacher und zudem fehlerfrei gelingt die Abrechnung mit einer eigens dafür gedachten App.Solche gemeinschaftlich nutzbaren Apps bieten sich auch zum Abrechnen einer selbst organisierten Gruppenreise an. So bleibt nach dem Urlaub nicht das schale Gefühl, womöglich einen zu großen Anteil zur Reisekasse beigetragen zu haben.

Das Angebot an Hilfsmitteln für Gruppenkassen aller Art ist riesig. Es gibt vorgefertigte Excel-Tabellen zum Download, Web-Apps und eine große Auswahl an Apps in den Stores. Die Kostenteilungshelfer, die es in diesen Test geschafft haben, stellen daher nur eine kleine Auswahl aus dem umfangreichen Angebot an Apps rund ums Geld dar.