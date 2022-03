Inhaltsverzeichnis Headset im Test: Anker PowerConf H700 mit ANC und Mikrofonarm Mikrofon Fazit und Testtabelle Artikel in c't 6/2022 lesen

Blau oder Schwarz? Das schwarze Headset aus Ankers Reihe namens PowerConf heißt H500; das blaue H700 hat zusätzlich eine zweistufige Umgebungsgeräuschunterdrückung (ANC) eingebaut. Sie rauscht leicht und blendet Geräusche niedriger und mittlerer Frequenz ganz gut aus.

Auch aufgrund seiner On-Ear-Bauweise dämpft das H700 nicht so gut wie die Over-Ear-ANC-Spezialisten etwa von Bose und Sony, leistete im Homeoffice mit einigem Baulärm während des Tests aber durchaus beruhigende Arbeit. Per Knopf am Headset schaltet man zwischen ANC, Normalbetrieb und Transparenzmodus um. Letzterer führt – ebenfalls mit leichtem Rauschen – Umgebungsgeräusche leicht verstärkt durch, um etwa Durchsagen, Klopfen oder Klingeln mitzuteilen.

Das H700 wiegt für einen On-Ear-Kopfhörer normale 186 Gramm und sitzt gut auf dem Kopf. Es ist symmetrisch aufgebaut: Die Muschel mit dem Mikrofon kann man rechts oder links tragen; sobald man den Arm herunterklappt, spielt das H700 die Stereokanäle der richtigen Seite zu und merkt sich die Einstellung.