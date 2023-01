Inhaltsverzeichnis Heylogin: Passwortmanager ohne Masterpaswort im Test Heylogin Einrichtung Logindaten hinzufügen Masterswipe Companion-App Fazit

Für Passwortmanager ist das Masterpasswort eine bewährte Methode, die Datenbank mit allen Login-Daten abzusichern: Der Nutzer muss sich nicht mehr Dutzende Passwörter merken, sondern nur noch eins.

Allerdings haben Masterpasswörter Schwächen: Es kann nervig sein, dauernd ein langes Masterpasswort einzugeben. Oder Nutzer wählen ein Masterpasswort, das zu einfach zu erraten ist: Schlampt ein Passwortmanager und kommen Kriminelle an die Passwort-Datenbank, ist sie dann leicht zu knacken. Zuletzt konnten Kriminelle etwa Datenbanken des Managers Lastpass erbeuten.

Die deutsche Firma Heylogin bietet einen Passwortmanager ohne Masterpasswort an. Stattdessen soll der Anwender auf dem Handy in der Heylogin-App hochswipen, um seine Berechtigung zu bestätigen. Erst dann hat er Zugriff auf alle gespeicherten Passwörter. So muss der Nutzer sich zwar kein Masterpasswort mehr merken, aber das Handy dabei haben und es entsperren können. Wir haben ausprobiert, wie gut das in der Praxis mit einem Android-Handy, einem Windows-PC und dem Browser Firefox funktioniert.