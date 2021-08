Inhaltsverzeichnis High-End-Smartphone Sony Xperia 1 III im Test Fokus und Akku Fazit Testtabelle Artikel in c't 17/2021 lesen

Um im Smartphone-Markt aufzufallen, reichen manchmal Kleinigkeiten. So sucht man bei Sonys Top-Smartphone Xperia 1 III vergeblich einen Notch oder ein Punchhole – also eine Displayaussparung für die Frontkamera. Annehmlichkeiten wie eine Kopfhörerbuchse oder eine Benachrichtigungs-LED, die viele Hersteller für ihre Oberklasse-Smartphones einsparen, gehören dagegen zur Ausstattung. Das 1300 Euro teure Xperia 1 III wartet zudem mit einer Kameralinse auf, die es in einem Smartphone so noch nicht gegeben hat: ein Tele mit zwei optischen Brennweiten.

Die Verarbeitung des Xperia 1 III mit gläserner Rückseite und kantigem Metallrahmen ist tadellos. Im Metallrahmen sitzen neben Lautstärkewippe und Einschalter mit Fingerabdrucksensor auch eine Taste, die den Google-Assistant weckt, und ein physischer Auslösebutton für die Kamera. Das Smartphone ist gemäß der Schutzarten IP65 und IP68 staub- und wasserdicht. Die Balken ober- und unterhalb des Displays sind für aktuelle Smartphone-Verhältnisse recht groß. Darin hat Sony Lautsprecher, Benachrichtigungs-LED und Frontkamera untergebracht.

Die rückwärtigen Kameras sitzen untereinander angeordnet in einem am Rand platzierten Kameraareal, sodass das Smartphone leicht kippelt, wenn es auf einer Tischplatte liegt. Alle drei Kameras lösen 12 Megapixel auf. Die weitwinklige Hauptkamera (24 Millimeter Kleinbildäquivalent) und das doppelte Tele (70 und 105 Millimeter) sind optisch stabilisiert. Wechselt man von 70 auf 105 Millimeter, springt eine Linse in der quer ins Gehäuse eingebauten Telekamera von einem definierten Punkt im Objektiv an den anderen. Dabei verkleinert sich die Blende von ƒ/2,3 auf ƒ/2,8. Schaut man senkrecht auf die Kamera, erkennt man den Wechsel mit bloßem Auge. Hinzu kommt ein Ultraweitwinkel (16 Millimeter) sowie ein Time-of-flight-Sensor für Autofokus und Tiefenschärfe.