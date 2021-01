Inhaltsverzeichnis Hilfe beim Homeschooling: Fünf iOS-Apps für Grundschul-Mathematik im Test Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle

Apples App Store beherbergt zahlreiche Progrämmchen, mit denen Kinder spielerisch Mathe lernen sollen. Vor allem in Zeiten von Homeschooling, parallelem Homeoffice und Lockdown sind diese Apps einen genaueren Blick wert. Das Angebot gestaltet sich jedoch unübersichtlich und erstreckt sich von kostenlosen über dutzende kostenpflichtige Angebote. Bei der Wahl kommt es vor allem auf die Vorlieben des Kindes an: Einige Apps orientieren sich eng am Mathematikunterricht, andere setzen auf einen eher spielerischen Ansatz.

Dieser Test widmet sich exemplarisch fünf Angeboten, die einen unterschiedlichen Spiel- und Lernansatz verfolgen. Als Testgerät diente ein iPad Pro 10.5 mit iPadOS 14.3. und wir erhielten hin und wieder etwas Unterstützung von einem Zweitklässler. Während Fiete Math und König der Mathematik 2 auf einen spielerischen Zugang setzen, orientiert sich Kletts nüchtern gestaltete MiniMax-Mathe-App stark an den Aufgaben aus Schulunterricht und -büchern. Mathe Meister und Grundschule Mathe Klasse 1-4 bewegen sich konzeptionell zwischen den erstgenannten Apps. Sie würzen ihr Aufgabenangebot mit Animationen, achten aber darauf, dass nicht etwa das Spielerische, sondern die Matheaufgaben im Mittelpunkt stehen. Dafür verzichten die beiden Apps auf zu viel potenziell ablenkendes Chi-Chi: So gibt es etwa bei Mathe Meister keine Hintergrundmusik und Grundschule Mathe Klasse 1-4 bietet keine Zusatzfunktionen wie eine Game-Center-Anbindung oder eine Verwaltung unterschiedlicher Spielerprofile.

Grundschule Mathe Klasse 1-4 ist die einzige komplett kostenfreie App im Test, die anderen Kandidaten bieten gegen Einmalkauf weitere Inhalte. Auf Abo-Modelle und separate Registrierungen verzichten alle. Der kostenlose Umfang aller Apps reicht, um eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können. König der Mathematik 2 und Mathe-Spiel-Apps von Fiete gibts auch für Android-Geräte, allerdings können Sie sich im Funktionsumfang unterscheiden. Wir haben uns für diesen Artikel auf die iOS-Versionen konzentriert.