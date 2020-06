Inhaltsverzeichnis HitFilm Express 14 im Test: Gratis-Schnittprogramm für Einsteiger und Engagierte Modernes Layout Kostenpflichtige Erweiterungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 12/2020 lesen

FXhome kennt man vor allem als Entwickler hochwertiger Ignite-Effekt-Plug-ins. Doch der englische Softwarehersteller bietet mit HitFilm auch eine eigenständige Schnittsoftware an. Dabei gibt es neben der kostenpflichtigen, eher professionell ausgerichteten Variante namens HitFilm Pro auch eine kostenfreie Variante: HitFilm Express (Download). Sie hat zwar weniger Funktionen, richtet sich aber dennoch an Fortgeschrittene und Engagierte und ist vor allem durch die Compositing-Komponente inklusive Titelgestaltung interessant.

HitFilm Express 14 liegt nur in Englisch vor und lässt sich ebenso wie die Vorgänger kostenfrei auf der Herstellerseite herunterladen; dort bietet FXhome außerdem mehrere kostenpflichtige Optionen an, die sich in puncto Ausstattung unterscheiden. Der Download erfordert einen kostenlosen Account bei FXhome.

Die Installation gelang im Test unter Windows problemlos. Über das File-Menü startet man ein neues Projekt und wählt dort die Projekteigenschaften. Stimmt die eingestellte Auflösung und Bilderanzahl des zu importierenden Rohmaterials nicht mit den getätigten Einstellungen überein, erlaubt es die Software, letztere automatisch anzupassen. Allgemein gilt: Wer mit dem Programm nicht zurechtkommt, kann sich auf YouTube in vielzähligen Online-Tutorials schlaumachen. Viele davon kommen von den Entwicklern, andere von Nutzern, die sich im Community-Forum austauschen.