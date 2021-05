Inhaltsverzeichnis Höhenverstellbare Tischaufsätze im Test: Ergonomisches Arbeiten am Schreibtisch Problemzone Rücken Ergonomisch arbeiten Aufbau: Gesteckt, geklappt oder gefaltet Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 11/2021 lesen

Der Nacken schmerzt, im unteren Rücken drückts und Kopfschmerzen kündigen sich an – oft sind solche Beschwerden eine Folge hochkonzentrierter Tätigkeiten am PC. Denn dabei vergisst man schnell, richtig zu sitzen. Ergonomische Möbel, also ein ordentlicher Schreibtischstuhl und ein höhenverstellbarer Tisch, würden Abhilfe schaffen. Die Anschaffung ist allerdings nicht ganz billig und wird auch nicht von jedem Arbeitgeber finanziert.

Ein erster Schritt zum ergonomischeren Arbeiten können deshalb mobile Tischaufsätze sein. Wir haben uns sieben Aufsätze näher angeschaut, die es ermöglichen, an einem herkömmlichen Tisch auch im Stehen zu arbeiten. Die Geräte stehen stellvertretend für vier Aufsatzvarianten, die man vor dem Kauf kennen sollte.

Die einfachste Ausführung sind Aufsätze, die ausschließlich das Notebook erhöhen und keinen Platz für Peripherie oder Kaffeetasse bieten. In unserem Test sind dies die Geräte von Newton und Longko. Etwas komfortabler sind kleine höhenverstellbare Tischplatten, die man auf die vorhandene Tischfläche stellt. Darauf passen üblicherweise Notebook, Tastatur und Maus. Wir haben stellvertretend für diese Produktklasse mobile Tische von Fenge und Homfa getestet. Höhenverstellbare Komplettaufsätze wie das hier getestete Modell von Halterungsprofi tragen das Notebook und den Monitor, auf einer abgesetzten Ablage davor liegen Tastatur und Maus. Das Peripherieablage lässt sich weit absenken, weshalb das Set dauerhaft auf der Arbeitsfläche verbleiben kann. Die letzte Aufsatzvariante erinnert mit zwei stufenweise verstellbaren Böden an TriptrapKinderstühle: Tastatur und Maus werden in Griffhöhe und das Notebook in Augenhöhe platziert. Wir haben die Geräte von Harmoni und Standsome getestet.