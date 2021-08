Inhaltsverzeichnis Hörspiele streamen: Apps für Android und iOS im Vergleich Welche Inhalte es gibt Abspielsoftware Hörspielbox fürs Kinderzimmer Einzelbesprechungen Fazit Vergleichstabelle Artikel in c't 19/2021 lesen

Vermutlich ist die Tradition des Geschichtenerzählens ebenso alt wie die Zähmung des Feuers. Menschen begeistern sich von klein auf für eine gute Story, sei sie wirklich passiert oder rein fiktiv – das beginnt bereits im Kindesalter mit dem Hören von Hörspielen. Geschichten lassen Bilder im Kopf entstehen und öffnen eine Tür in eine größere Welt. Sie sind "wie ein Stummfilm, nur umgekehrt" (Laurel und Hardy).

Richtig populär wurden Hörspiele in den Siebzigerjahren und das liegt nicht zuletzt am Medium. Jede Generation assoziiert Hörspiele mit anderen Datenträgern. Zunächst erschienen die mit verteilten Rollen vorgetragenen Stücke im Radio oder auf Schallplatte. Die wenigsten Eltern dürften ihre Vierjährigen jedoch an ihren kostbaren Radio-Plattenspieler Braun Phonosuper SK im Wohnzimmer gelassen haben. Der Durchbruch kam mit der Kompaktkassette. Sie ist erschwinglich, handlich und kinderleicht zu bedienen. Der massenhaft verfügbare Kassettenrekorder im Kinderzimmer sorgte für einen Boom von Kinderhörspielen, der bis zum heutigen Tag ungebrochen anhält.

Die althergebrachten Medien sind jedoch veraltet, auch wenn neue Folgen der Serie "Die drei Fragezeichen" immer noch auf Audiokassette erscheinen. Der Hersteller Europa bedient damit einen Sammlermarkt erwachsener Liebhaber, die keinen Medienbruch wünschen. CDs finden viele Abnehmer, doch am schnellsten und komfortabelsten hört es sich über Streamingdienste. Wir haben die App Europa Hörspiel-Player getestet und verglichen, was die Hörbuch-Apps Audible, BookBeat und Storytel sowie die Musikdienstleister Deezer und Spotify auf diesem Gebiet leisten.