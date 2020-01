Inhaltsverzeichnis HomeKit: Smarter Lichtschalter, smarte Doppelsteckdose Alte Lampen smart schalten Smarte Doppelsteckdose Artikel in Mac & i 6/2019 lesen

Lampen, Lichter oder schaltbare Geräte in ein HomeKit-Netzwerk bringen: Mit zwei neuen Geräten ist das relativ simpel möglich. Mac & i hat den Eve Light Switch von Eve Systems und das Dual Smart Outlet von Satechi für Sie getestet. Der Eve Light Switch ersetzt einen herkömmlichen Lichtschalter in der Wanddose und schaltet vorhandene Lampen auch per HomeKit. Satechi bringt mit dem Dual Smart Outlet sein erstes HomeKit-Gerät auf den hiesigen Markt.

Alte Lampen smart schalten

Will man bereits installierte Beleuchtung wie Neonröhren oder Designerlampen gerne behalten und für HomeKit zugänglich machen, kann man nicht immer die Leuchtmittel durch solche mit Funk tauschen. In einem solchen Fall lässt sich jedoch der Schalter in der Wanddose durch einen smarten tauschen.

Eve Light Switch harmoniert dabei mit handelsüblichen Steckerabdeckungen, sodass man ihn ohne optische Auffälligkeiten einbauen kann. Die mitgelieferten Abdeckungen stammen aus der Opus-Reihe von Jäger Direkt.