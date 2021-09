Inhaltsverzeichnis Horizont erweitern: Empfehlenswerte iOS-Apps für ARM-Macs 7 Tipps für iOS-Apps auf dem Mac Nachrichten und Medien Hobby und Freizeit Lernen und Wissen Fitness und Gesundheit Spaß und Spiele Artikel in Mac & i 4/2021 lesen

Seit Macs M1-Prozessoren und die gleiche Architektur wie iPhone und iPad verwenden, lassen sich mit ihnen iOS-Apps ausführen. Für einen ersten Eindruck, welche neuen Apps Ihnen das bringt, öffnen Sie auf dem M1-Mac die App-Store-App, klicken unten links auf Ihren Account-Namen und wählen dann in der Kopfzeile oben den Reiter "iPhone- & iPad-Apps". Die Liste zeigt die mit Ihrem Account bislang für iPhone und iPad gekauften Apps, die Sie kostenlos auch auf dem Mac installieren können. Darunter finden sich wahrscheinlich manche Schätze und alte Erinnerungen, selbst iOS-Apps von 2011 ließen sich in unseren Tests auf dem Mac ausführen, das Wasserspiel Enigmo etwa.

In der Rubrik "Entdecken/iPhone- und iPad-Apps für Mac mit M1-Chip", in den Kategorien und über die Suche finden Sie Hunderttausende iOS-Anwendungen und iOS-Spiele; sie sind zu erkennen an dem grauen Hinweis "Entwickelt für iPad" unter dem Namen. Bei manchen steht "Nicht für macOS überprüft" dabei, das muss Sie aber nicht abschrecken. Die heruntergeladenen Apps landen, wie jede andere Mac-App, im Programme-Ordner.

Aber warum sollte man das tun, wenn man bereits ein iPhone und / oder iPad hat? Nicht nur die größere Display-Fläche und mehr SSD-Speicher sprechen dafür. In macOS können Sie auch eine größere Zahl von Programmen flexibel und nebeneinander handhaben - entweder durch das systemeigene Fensterhandling oder mit Hilfe von Mission Control und dem Einrichten mehrerer Spaces (Schreibtische). Nicht zu vergessen: Der Datenaustausch klappt eleganter, man hat in jedem Fall eine ordentliche Tastatur zur Verfügung, während die fürs iPad nachzukaufende extra Geld kostet und sich in der Regel auch nicht ganz so gut tippen lässt.