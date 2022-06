Inhaltsverzeichnis Hybrid-Smartwatch: ScanWatch Horizon von Withings im Test Gesundheitstracking Messung der Herzfrequenz Fazit Artikel in c't 14/2022 lesen

Außen Taucheruhr, innen smarte Funktionen und Fitnesstracking mit Bewegungssensor, Höhenmesser und EKG-Messung: Die ScanWatch Horizon von Withings versucht den Spagat zwischen aktueller Technik und zeitlosem Design. Optisch erinnert sie an Modelle wie die Citizen Promaster oder die Seastar von Tissot.

Schon beim Auspacken fällt auf: Die Verarbeitungsqualität ist ordentlich. Das Stahlarmband mit Faltschließe ist solide verarbeitet, hat einen sicher einrastenden Schnellverschluss, ist bequem zu tragen – und vor allem klappern und quietschen die Glieder nicht.

Das Messingzifferblatt gibt es wahlweise in einer grünen und einer blauen Variante mit einem Sonnenschliff: Licht bricht fächerartig ausgehend vom Mittelpunkt und rotiert mit leichten Bewegungen des Handgelenks – schick! Die Uhr ist satiniert, was ebenfalls gut aussieht und nicht so anfällig für Kratzer ist wie ein poliertes oder ein gebürstetes Gehäuse. Das Uhrglas ist dank Saphirglas ebenfalls kratzfest.