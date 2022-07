Inhaltsverzeichnis Im Test: High-End-Workstation mit AMD Threadripper Pro 5995WX Anschlussvielfalt und proprietäre Detaillösungen Leistung Performance Fazit Testtabelle Artikel in c't 15/2022 lesen

Auch wenn viele PCs zum Arbeiten dienen, ist der Begriff Workstation landläufig doch einer speziellen Gattung besonders leistungsstarker Systeme vorbehalten. Sie sind für Programme für Kreative, Ingenieur- oder Bauwesen, Medizinbranche, Energiesektor oder der künstlichen Intelligenz zertifiziert, sprich: typgetestet. So können Profi-Anwender loslegen, ohne dass sie oder ihre Arbeitgeber teure Ausfall- oder Wartezeiten fürchten müssen.

Lenovo bestückt als AMD-Startpartner die Thinkstation P620 als erster mit den im März des Jahres 2022 vorgestellten High-End-Prozessoren AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX. Die verwenden bis zu 64 aktuelle Zen-3-Kerne, haben mit ihren 128 PCI-Express-4.0-Lanes ein riesiges Arsenal an Erweiterungsmöglichkeiten und steuern mit ihren acht Speicherkanälen bis zu zwei Terabyte Arbeitsspeicher mit ECC-Speicherschutz an. Lenovo bietet derzeit in der P620 bis zu 1024 GByte mit acht 128-GByte-Modulen an.

Unser sehr gut ausgestattetes Testexemplar arbeitete mit dem CPU-Spitzenmodell Ryzen TR Pro 5995WX, das die 64 Kerne mithilfe von bis zu 280 Watt elektrischer Energie auf 2,7 bis 4,5 GHz betrieb, wie immer abhängig von der Art der Auslastung. Doch nicht nur seine Kernzahl, auch die Erweiterungsmöglichkeiten sind imposant, denn die Threadripper Pro 5000WX haben satte 128 PCIe-4.0-Lanes für Steckplätze, Netzwerkchips (ein 10-GBit/s-Modell ist direkt verbaut) oder schnelle SSDs in M.2-Fassungen.