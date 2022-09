Inhaltsverzeichnis Im Test: Lüfterloser Mini-PC Zotac ZBox PI 336 pico Leistung Fazit Artikel in c't 19/2022 lesen

Nimmt man den notizbuchgroßen Mini-PC ZBox PI 336 pico in die Hand, spürt man sofort, dass er komplett aus Aluminium gefertigt ist. Ober- und Unterschale führen mit Kühlrippen die Wärme von Prozessor & Co. ab, denn in dem Winzling gibt es keinen Lüfter. Um ihn in Betrieb zu nehmen, reicht es, das mitgelieferte 5-Volt-Netzteil sowie Tastatur, Maus und Monitor anzuschließen.

Ums Betriebssystem müssen Sie sich nicht kümmern, denn Zotac liefert die ZBox mit Windows 11 Pro aus. Allerdings handelt es sich um die N-Version, der unter anderem der Windows Media Player sowie einige Video-Codecs fehlen. Wollen Sie den Mini-PC nicht nur für Office-Anwendungen, sondern auch als Medienzuspieler verwenden, müssen Sie das kostenlose Media-Feature-Pack von Microsoft nachinstallieren.

Bei den Anschlüssen kann der PC-Zwerg mit den Großen mithalten: Über DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 steuert er zwei 4K-Displays mit 60 Hertz Wiederholrate an. Für Peripheriegeräte gibt es eine USB-C-Buchse sowie zwei vom Typ A. Alle drei USB-Ports arbeiten mit 10-Gbit/s-Tempo. In der Praxis liegt der Durchsatz bei mindestens 900 MByte/s.