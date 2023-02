Inhaltsverzeichnis Im Test: MacBook Pro 14" und 16", Mac Mini mit M2 Pro und M2 Max Dicke iGPUs MacBook-Feinschliff Mini-Partitionierung Apple hat Preise angezogen Fazit und Vergleichstabelle Artikel in c't 5/2023 lesen

Apple hat im Januar 2023 die ersten Geräte veröffentlicht, in denen leistungsstärkere Prozessoren der M2-Generation stecken – namentlich M2 Pro und M2 Max. Beide enthalten im Vergleich zu den Vorgängern M1 Pro und M1 Max je zwei Kerne mehr: Im Vollausbau stehen weiterhin acht Performance-, aber vier statt zwei Effizienzkerne bereit. Das ist besser als auf den ersten Blick erscheinen mag.

So sind die E-Kerne zwar die Juniorpartner im Kernverbund, aber keinesfalls lahm. Die Verdopplung hilft, dass diese Cores mehr Hintergrundaufgaben berechnen und die P-Kerne damit länger und öfter schlafen – was der Effizienz und Akkulaufzeit zugutekommt. Und auch bei Volldampf auf allen Kernen leisten sie ihren Beitrag: Intel packt nicht ohne Hintergedanken seit Kurzem bis zu 16 statt vormals 8 E-Kerne in seine Core-i-Prozessoren. Weitere Umbauarbeiten an den CPUs kommentiert Apple wie gehabt nicht, sondern gibt nur grob an, auch am Takt und Cache geschraubt zu haben.

Die neuen Prozessoren in den neuen MacBook Pro 14" und 16" ermöglichen rund 14.800 Punkte im CineBench R23; die Vorgänger lagen bei rund 12.400 Punkten. Damit bewegen sich die ARM-Rechenkerne in M2 Pro und Max auf dem Niveau von Intels x86-Chip Core i7-12700H (6P+8E). Dieser lieferte in unseren Tests je nach Notebook und Kühlsystem Werte zwischen 12.800 Punkten (Asus ZenBook 14x Space Edition) und 18.800 Punkten (Lenovo Legion 5i Pro 16). Bei der Singlethreading-Leistung sind die Ergebnisse eng zusammen auf hohem Niveau (1650 bis 1700 Punkte). An AMD ist Apple vorbeigezogen: Achtkerner wie Ryzen 9 6900HX schaffen es nur selten über die 13.000-Punkte-Marke.