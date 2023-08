Inhaltsverzeichnis In-Ear-Kopfhörer mit Spitzendämmung: Sony WF-1000XM5 im Test Angenehmer und ausgewogener Klang Praktische Funktionsvielfalt Fazit

Toll klingende In-Ears, die nicht nur mit Apple-Geräten optimal funktionieren, hervorragende aktive Geräuschdämmung (ANC) und trotzdem Unterstützung für Multipoint-Verbindungen: Sony umgeht mit den WF-1000XM5 einige klare Schwachpunkte der schärfsten Konkurrenten. Wir haben getestet, wie gut sich Sonys Neuauflage im Alltag schlägt und ob sie unsere bisherigen Empfehlungen Apple AirPods Pro 2 und Bose QuietComfort Earbuds II vom Thron stoßen kann.

Um die Wettbewerber zu übertrumpfen, hat Sony eine ganze Reihe von Verbesserungen im Vergleich zum weiter erhältlichen Vorgänger WF-1000XM4 gebracht. So wiegen die beiden Ohrstöpsel nur noch etwas über 5 Gramm, etwa so viel wie die AirPods und gehören damit zu den leichtesten im High-End-Segement. Zusätzlich schrumpfen die Gehäuse der In-Ears ein wenig, sodass sie nicht mehr so deutlich aus dem Ohr herausragen.

Im Vergleich zur Konkurrenz fallen die XM5 zwar immer noch eher voluminös aus, stören nun aber weniger im Alltag. Das Tragegefühl ist angenehm, selbst mehrere Stunden am Stück verwendet, drücken die WF-1000XM5 nicht. Sie halten gut im Ohr und überstehen zumindest mäßige sportliche Betätigung wie Laufen oder Radfahren ohne sich zu lockern. Mit einem IPX4-Rating dürfen die Buds Spritzwasser und Schweiß ausgesetzt werden, jedoch nicht unter Wasser tauchen. Sony liefert weiterhin statt Silikon-Aufsätzen halbfeste Schaumstoff-Polstern in vier Größen (SS, S, M, L) mit, die für einen guten Abschluss des Ohrs sorgen.