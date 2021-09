Inhaltsverzeichnis Java 17: LTS-Release rundet wichtige Sprachfeatures ab Switch Expressions erleichtern Syntax Pattern Matching und Datenhaltung Muster finden Aussichten

Einige Unternehmen setzen immer noch auf Java 11 oder gar Version 8, obwohl gerade in den jüngsten Java-Versionen bis zum aktuellen LTS-Release 17 interessante Neuerungen an der Sprache selbst hinzugekommen sind. Vermutlich erklärt sich das Festhalten an Java 8 damit, dass Oracle die Releasestrategie änderte, als viele Firmen den Umstieg auf Java 9 in Erwägung gezogen haben.

Außerdem scheute man Komplikationen durch das mit Java 9 eingeführte Modulsystem. Die Verunsicherung wuchs, als Java 11 eine neue Lizenzpolitik brachte und Oracles JDK seitdem im produktiven Umfeld kostenpflichtig ist. Mit Adoptium, ehemals AdoptOpenJDK, existiert jedoch eine kostenlose Alternative.

Um zu entscheiden, ob sich der Umstieg auf Java 17 für eigene Projekte lohnt, hilft ein grober Überblick über die wichtigsten neuen Funktionen seit Java 11 sowie einige vertiefende Beispiele.