Inhaltsverzeichnis JavaScript Framework Ember Octane: Version 3.14 modernisiert die Nutzererfahrung Native Klassen einsetzen Neue Syntax zur besseren Unterscheidung Fazit Artikel in iX 10/2019 lesen

Octane ist die erste Edition des JavaScript-Frameworks Ember.js zum Bau von Single-Page Applications. Das neue Konzept der Editionen soll einen Zeitpunkt größtmöglicher Konsistenz in der Weiterentwicklung des Frameworks markieren: Die schrittweise eingeführten neuen APIs ändern die Art und Weise, wie Anwendungen mit dem Framework zu bauen sind, und ermöglichen neue Konzepte. Die Dokumentation beinhaltet die neuen Best Practices, und die wichtigsten Teile des Ökosystems haben die neuen Paradigmen bereits adaptiert – so zumindest die Idee.

Der benannte Zeitpunkt der Konsistenz ist im klassischen Entwicklungsmodell durch die Fertigstellung einer neuen Hauptversion markiert. Auch dort gibt es noch Inkonsistenzen, veraltete Dokumentationen und mehr. Entwickler beheben sie aber über Nightly Builds, Alpha- und Beta-Releases. Im Gegensatz dazu bleiben Editionen in Ember jedoch abwärtskompatibel und ermöglichen so eine schrittweise Adaption.

Im Fokus von Ember Octane stehen die Entwickler selbst. Eine stärkere Anlehnung an die restliche JavaScript-Welt und eine Modernisierung des Frameworks soll den Einstieg erleichtern und die Nutzererfahrung steigern. Dazu wurden im letzten Jahr grundlegende Schnittstellen des Frameworks zur Disposition gestellt und teilweise durch vereinfachte Varianten ersetzt oder gleich ganz gestrichen. Die Community erhofft sich so, wieder vermehrt neue Entwickler und Firmen für Ember begeistern zu können und so den Anschluss an die drei großen Alternativen React, Vue.js und Angular nicht zu verlieren.