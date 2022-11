Inhaltsverzeichnis KI-Bildgeneratoren: Sechs Web-Apps im Test KI-Bildgeneratoren lokal installieren Format, Stil und Auflösung Öffentliche Nutzung Was die KI versteht Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 25/2022 lesen

Das Web ist voller atemberaubender Gemälde, Illustrationen und Renderings von KI-Bildgeneratoren wie Dall-E 2 oder Midjourney. Feuilletonistische Artikel und launige Reddit-Threads verzerren mit ihren Best-ofs aber die KI-Wirklichkeit. Im Test zeigten sich die Grenzen der Bildgeneratoren: Sie können nicht jeden Zusammenhang und nicht alle Motive gleichgut wiedergeben. Bei manchen Diensten kristallisieren sich Spezialitäten heraus.

Wir haben sechs Webdienste getestet, die aus Textkommandos in englischer Sprache, den "Prompts", Bilder erstellen. Dazu gehören die populären Dienste Dall-E 2 und Midjourney sowie Craiyon, zuvor bekannt als Dall-E mini. In aller Munde ist außerdem Stable Diffusion von Stability AI. Dessen Web-App heißt DreamStudio und trägt derzeit noch den Zusatz Beta. Stable Diffusion ist anders als die Technik hinter Dall-E oder Midjourney Open Source. Daher findet sich Stable Diffusion auch in vielen anderen Diensten. NightCafe bietet beispielsweise Stable Diffusion, aber auch noch drei andere Techniken. Den Generator Wombo Dream gibt es auch als Mobil-App (Download via App Store/ Play Store).

Die Bewertungen in der Tabelle setzen sich aus Noten von 1 bis 5 für jeweils 20 Bildanfragen zusammen. Unter "Umsetzung der Bildidee" haben wir bewertet, wie gut das Bild zum Prompt passte, aber auch wie viele Details das Bild enthielt, und ob das Motiv glaubwürdig und realistisch erschien, beispielsweise ein Gesicht mit zwei Augen, Mund und Nase zeigte oder eher eine Art Schattenspiel, das entfernt einem Antlitz ähnelt. Die Zeile "Technische Bildqualität" bezieht sich auf Merkmale wie Auflösung, Artefakte und Bildrauschen.