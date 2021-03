Inhaltsverzeichnis Kameratest: Die Top-Modelle von Apple, OnePlus, Oppo und Samsung im Vergleich Unterschiedliche Schwerpunkte Das Kamera-Setup im Vergleich Kamera-Apps: Welches Objektiv kann welche Modi? Aufnahmen unter Laborbedingungen Alltagsaufnahmen Fazit Testtabelle

Mit immer ausgefeilteren Kamerasystemen buhlen Smartphones der höchsten Preisklasse um Käufer. Die im Frühjahr 2021 erhältlichen Topmodelle von Apple, OnePlus, Oppo und Samsung nutzen dafür ganz unterschiedliche Ansätze – angefangen bei speziellen Lidar-Sensoren über Makrolinsen bis hin zu gleich zwei unterschiedlichen Tele-Brennweiten.

Gleichzeitig sollen immer ausgefeiltere Software-Tricks wie spezielle Nachtmodi die prinzipbedingten Nachteile der miniaturisierten Sensor- und Objektiv-Hardware besser kompensieren. Wie gut das klappt und welche Bildqualität die Top-Geräte Apple iPhone 12 Pro, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro und Samsung Galaxy S21 Ultra bieten, zeigt der Vergleich.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Bei der aktuellen Modellgeneration setzen die Hersteller unterschiedliche Schwerpunkte. Apple hält an der grundsätzlichen Hardware-Konfiguration des iPhone 11 Pro fest, erweitert die Dreifach-Kamera aber um einen LiDAR-Sensor. Dieser misst Tiefeninformationen und erleichtert durch die zusätzlichen Daten Porträts mit künstlicher Hintergrundunschärfe bei wenig Licht. Außerdem erlaubt die native Kamera-App des iPhone 12 Pro erstmals Fotos im Rohdatenformat abzuspeichern. Für ambitionierte iPhone-Fotografen ist das ein lang ersehnter Mehrwert, der bei vielen Android-Smartphones längst selbstverständlich ist. Denn im Rohdatenformat ist die nachträgliche Bearbeitung, beispielsweise am PC, in einem größeren Umfang möglich.