Inhaltsverzeichnis Kaufberatung: Multifunktionsdrucker für Haushalt und Büro Multifunktionsdrucker für die Familie Multifunktionsdrucker für das Büro Netzwerkfunktionen Zeitgemäße Software Fazit Artikel in c't 19/2023 lesen

Wer nach Auswahlhilfen beim Druckerkauf fragt, meint meist einen Multifunktionsdrucker. Zuerst kommen aber Fragen nach Druckkosten oder Druckqualität. Der Hinweis, dass man auch kopieren möchte, fällt so nebenbei. Dabei geht es dann um eine andere Gerätegattung mit vielen zusätzlichen Funktionen. Die Hersteller tragen dieser Nachfrage mit Modellreihen aus je einem Drucker und verschieden ausgestatteten Multifunktionsgeräten Rechnung.

Vor dem Kauf eines Multifunktionsdruckers lohnt es, sich seine Anforderungen an das Gerät genau zu überlegen und am besten als Wunschliste aufzuschreiben. Viele wichtige Funktionen stehen nicht werbewirksam auf der ersten Prospektseite, sondern kleingedruckt in den technischen Daten.

Im Zweifel nutzen Sie die Serviceseiten der Hersteller: Hier gibt es außer Treibern und Software auch die Bedienungsanleitungen der Geräte zum Herunterladen. Spätestens darin sollten Sie erfahren, ob der Wunschdrucker beispielsweise Scans als PDF auf USB-Stick speichern und PDF-Dateien auch ausdrucken kann.