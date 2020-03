Inhaltsverzeichnis Kfz-Diagnose mit dem iPhone Werkstatttermin nicht immer notwendig

Kfz-Diagnose mit dem iPhone
Werkstatttermin nicht immer notwendig
Ab in den Diagnose-Modus
Einheitlicher Standard hilft beim Auslesen

Kapitale Motor- oder Getriebeschäden sind heute eher selten geworden. Defekte in Elektronik oder Motorsteuerung beherrschen inzwischen das Fehlerbild. Genügte vor 30 Jahren noch wenig Handwerkzeug und ein „Jetzt helfe ich mir selbst“-Buch, benötigt man inzwischen eher ein Studium als Kommunikationselektroniker, um Fehler am Auto zu finden und zu beheben – wobei statt zu reparieren meistens der Austausch teurer Module praktiziert wird. Die Ergebnisse mangelnder Reparaturkultur dokumentieren beispielsweise Serien wie „Die Autodoktoren“ regelmäßig.

Einen Vorteil hat die elektronische Überfrachtung aber: Fühlt sich der fahrbare Untersatz nicht wohl, geht irgendeine Warnlampe an und im Kombiinstrument erscheint eine Meldung – meistens mit dem Hinweis, eine Werkstatt aufzusuchen. Spätestens vor dem nächsten Ölwechsel nerven die Hinweise und Warntöne immer nachdrücklicher. Doch wie wäre es, wenn man selbst checken könnte, was da wirklich los ist am eigenen Mobil? Ein iPhone samt passender Hardware macht es möglich.

Werkstatttermin nicht immer notwendig

Anstatt bei jedem kleinen Wehwehchen einen Werkstatttermin zu vereinbaren und für den Ausdruck eines nichtssagenden Diagnoseprotokolls wieder einmal mehr als den früher üblichen Heiermann in die Kaffeekasse zu legen, können Sie sich damit nämlich auch selber helfen.