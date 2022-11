Kia Niro als Plug-in-Hybrid im Test: Nur zweite Wahl?

Die Neuwagenpreise sind in den vergangenen anderthalb Jahre derart in die Höhe geschnellt, dass ziemlich sicher nicht nur ich mitunter etwas Mühe habe, noch zu folgen. Der am wenigsten teure VW Golf kostet inzwischen knapp 30.000 Euro. Mit Bangen schaut manch einer, wo das eigentlich hinführen soll. Testwagen wurden von den Herstellern schon immer nahe der Vollausstattung zur Verfügung gestellt, die Listenpreise für diese Modelle waren also stets am oberen Ende dessen, was für das jeweilige Auto ausgegeben werden konnte. Es sind also weniger die 47.200 Euro, die Kia für den getesteten, nahezu vollausgestatteten Niro PHEV aufruft, die nachdenklich machen, sondern viel mehr der oberflächliche Gegenwert.

Tiefpunkt magere Matte

Das SUV ist dabei keineswegs ein übles Auto, ganz im Gegenteil fährt es insgesamt durchaus angenehm. Doch das Gefühl, einen derart teuren Gegenstand durch die Gegend zu bewegen, stellt sich nicht ein, Kia hat diesbezüglich robust vorgesorgt. Der Niro ist zwar solide und ordentlich zusammengebaut, doch die Materialauswahl schlicht zu nennen, wäre fast beschönigend. Tiefpunkt ist die magere Matte, die als Sichtschutz für den Kofferraum dient und an dürren Schnüren hängt. Nirgendwo ist das, was man für fast 50.000 Euro einst erwarten konnte, von dem, was Hersteller für diese Summe aktuell liefern, im Niro weiter voneinander entfernt. In dieses Bild passen die sparsame Geräuschdämmung und Sitze mit bestenfalls durchschnittlicher Bequemlichkeit.

Einfach zu bedienen

Funktional ist der Niro geschickt eingerichtet. Alle im Alltag wichtigen Funktionen lassen sich ohne größere Umstände bedienen. Gewöhnungsbedürftig ist die umschaltbare Leiste unter dem Bildschirm in der Mitte, mit der mal die Klimaautomatik, mal das Infotainmentsystem gesteuert wird. Wer nicht hinschaut, dreht also aus Versehen schon mal die Temperatur statt der Lautstärke hoch. Ablagen gibt es reichlich, was auch daran liegt, dass im Niro die Becherhalter aus dem Weg geräumt werden können – meines Erachtens das Beste, was man mit dieser Seuche machen kann.

Ohne Bugs

Unauffällig und zufriedenstellend arbeitet die Unterhaltungselektronik. Nirgendwo fielen im Test lästige Bugs auf, Arbeitstempo, Funktionsumfang und Bedienung liegen auf einem hohen Niveau. Kia könnte noch ein paar Wege zwischen einigen Funktionen verkürzen, in dem man Favoriten selbst anlegen und mit einem Druck erreichen kann. Diese Möglichkeit lassen viele Systeme vermissen, BMW etwa hat sie gerade von der Oberfläche in ein Untermenü verschoben. Dort gibt es allerdings eine exzellente Sprachsteuerung, mit der Kia nicht auf selbem Niveau mithalten kann. Für sich betrachtet ist die Lösung im Niro aber durchaus brauchbar.

Bild 1 von 11 Kia Niro PHEV Innenraum (11 Bilder) Auch im Innenraum ist der Niro ganz im Stil der aktuellen Kia-Modelle gezeichnet.

(Bild: Florian Pillau)

Wenn ich einen Wunsch frei hätte: Bitte liebe Kia-Ingenieure, schafft die Möglichkeit, die zahlreichen Dingel-Dong-Meldungen zentral ein für alle Mal abschalten zu können. Meine Nachbarn müssen nicht akustisch darin eingebunden werden, dass ich mit dem Schlüssel in der Tasche am Auto vorbeilaufe oder den Kofferraum öffne bzw. schließe. Mir ist der Mehrwert dieser nervigen Geräuschkulisse wirklich nicht klar.

Zuverlässige Assistenten

Auf hohem Niveau empfand ich viele Assistenten: Der Warner für rückwärtigen Verkehr beim Ausparken arbeitet vorsichtig und zuverlässig. Letzteres gilt im Großen und Ganzen auch für die Schildererkennung, der man zwar nicht blind vertrauen sollte, deren Fehlerquote aber in einem heute üblichen Rahmen liegt. Mehr als eine sanfte Unterstützung ist es auch in diesem Auto nicht. Nicht immer treffsicher arbeitet auch der Spurhalte-Assistent, dessen Warnton sich in den Tiefen aber wenigstens abstellen lässt. Der Abstandstempomat rückt anderen Autos ziemlich auf die Pelle, wenn der Fahrer eine geringe Distanz wählt – so nah würde ich niemals auffahren. Dann sind auch seine Reaktionen mitunter zwangsläufig etwas harsch, doch das lässt sich ja leicht umgehen. Mit größerem Abstand werden auch die Reaktionen dieses Assistenten weicher.

Antriebe

Kia bietet den Niro als Vollhybrid, Plug-in-Hybrid und als Elektroauto an. Letzterer dürfte im Alltag die angenehmsten Umgangsformen bieten, was Geräuschkomfort und Ansprechverhalten der Antriebs anbelangt. Ein Test des Niro EV von der heise/Autos-Redaktion folgt in Kürze. Für diesen wählten wir den Plug-in-Hybrid, der anders konfiguriert ist als viele Konkurrenten. Der technisch vergleichsweise simple 1,6-Liter-Saugmotor mit vier Zylindern erreicht sein höchstes Drehmoment von spärlichen 144 Nm erst bei 4000/min. Die Maschine ist also darauf auslegt, bei niedertouriger Beschleunigung die Unterstützung des E-Motors mitzunutzen. Den Übergang vom E- zum Hybrid-Modus spürt man dabei bisweilen stärker als in Plug-in-Hybriden anderer Hersteller.

Bild 1 von 6 Kia Niro PHEV (6 Bilder) Der Niro bekommt das aktuelle Kia-Antlitz. Fraglos markant, ob das gelungen ist, beurteilen bitte Sie.

(Bild: Florian Pillau)

Annimiert zur Gelassenheit

Höhere Ansprüche an die Fahrdynamik werden nicht befriedigt, doch im Alltag wirkt der Niro mehr als nur ausreichend kräftig. Maximal kann der Fahrer immerhin auf 136 kW zurückgreifen, was reicht, um das leer rund 1,6 Tonnen schwere SUV locker im Verkehr mitschwimmen zu lassen, ohne alle Reserven mobilisieren zu müssen. Die Auslegung des Fahrwerks legt ohnehin nicht nahe, zu erkunden, wie schnell sich der Niro um die Ecke schmeißen lässt. Die Schalldämmung der Radhäuser im Übrigen auch nicht. Kia hat sich für eine komfortable Auslegung entschieden, was ich in einem SUV konsequent finde. Lokale Sparmaßnahmen der Straßen-Infrastruktur werden so weitgehend ausgeblendet, der Fahrer wird auch nicht mit Informationen versorgt, die in diesem Segment ohnehin kaum einer sucht. Wer Auto bevorzugt, mit dem er flink zwischen Hütchen hin- und herfahren kann, wird sich anderswo umsehen müssen. Alternativen zu Kias Auslegung gibt es ja überreichlich.