Inhaltsverzeichnis Kleines Tablet ganz groß: iPad mini 6 und iPad 9 im Test Mehr Displayfläche

Kraftzwerg mit A15-Bionic-Chip Kameras, 5G und USB-C iPad 9: Evolution statt Revolution Benchmarks und Fazit Testtabelle Artikel in Mac & i 5/2021 lesen

Das Design des iPad mini hat Apple komplett überholt: Wie das iPad Pro und das Air 4 besitzt es nun ein kantiges, farbiges Alu-Gehäuse. Neben Space-Grau und Violett stehen noch die Farben "Polarstern" (eher Altweiß statt Weiß) und Rosé zur Wahl. Bei gleicher Breite ist es 8 Millimeter kürzer als das iPad mini 5, das Gehäuse legte um 0,2 Millimeter in der Dicke zu. Die Kamera ragt nun etwas aus der Gehäuserückseite hervor. Die Lautstärketasten sind von der Längs- auf die kürzere Oberseite gewandert. Auf der Unterseite sitzt anstelle eines Lightning-Ports eine USB-C-Buchse.

Einen Kopfhöreranschluss gibt es nicht mehr, einen Home-Button ebensowenig. Man entsperrt das iPad mini 6 weiterhin per Fingerabdruck (Touch ID), der Sensor dafür steckt nun aber wie beim iPad Air 4 im schmalen Einschaltknopf an der Oberseite. Face ID bleibt also den iPad Pros vorbehalten.

kurz & knapp iPad mini 6 und iPad 9 bringen schnellere Prozessoren als ihre Vorgänger mit.

Beide Tablets haben deutlich bessere Frontkameras und beherrschen den Folgemodus bei Facetime.

Während das iPad 9 äußerlich unverändert blieb, hat das mini ein neues Gehäuse, ein größeres Display und unterstützt den Apple Pencil 2.

Nur das iPad mini beherrscht schnellen Mobilfunk über 5G, beide bieten weiterhin LTE.

Mehr Displayfläche

Obwohl das Gehäuse in der Fläche nicht gewachsen ist, besitzt das iPad mini ein größeres Display als sein Vorgänger. Dazu hat Apple die Rahmenbreite verkleinert und im Gegenzug die Bildschirmdiagonale von 7,9 Zoll auf 8,3 Zoll erhöht. Die Pixelzahl im "Liquid Retina" getauften Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung wuchs von 2048 × 1536 (= 3,145 Millionen Pixel) auf 2266 × 1488 Pixel (= 3,371 Millionen Pixel). Es bleibt bei einer Pixeldichte von 326 dpi. Der von uns gemessene Kontrast liegt bei hervorragenden 1365:1.