Klickernder Flachmann: Keychron K3 im Kurztest

Während Apple immer flachere Tastaturen baut, bevorzugen Gamer und manche Vielschreiber dicke, mechanische Eingabegeräte mit einem langen Tastenhub. Die K3 des Herstellers Keychron soll die Vorzüge beider Welten in sich vereinen. Das keilförmige Produkt scheint für eine mechanische Tastatur ziemlich flach, doch an der niedrigsten Stelle ist sie mit 1,8 Zentimetern immer noch fast doppelt so hoch wie Apples Magic Keyboard an der dicksten Stelle.

Ausklappbare Standfüße

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, mit zwei ausklappbaren Standfüßen lässt es sich um 6 respektive 9 Grad aufbocken. Die K3 kommt ohne Ziffernblock aus, bringt aber 84 Tasten mit Mac-Beschriftung und -Anordnung mit. Deren Hub fällt mit 2,5 mm länger aus als beim Apple-Keyboard (1 mm).

Für das bevorzugte Tippgefühl lassen sich bereits beim Kauf bestimmte Schaltervarianten (Switches) auswählen, die unter den Tastenkappen stecken: Büroarbeiter greifen zur leiseren, roten Variante mit wenig Gegendruck. Spieler kaufen orange Switches mit mehr Widerstand, die lauter klicken. Jeder einzelne Schalter lässt sich vom Nutzer auch nachträglich austauschen, Keychron verkauft entsprechende Sets für 25 US-Dollar.

Hintergrundbeleuchtung – wahlweise bunt

Die Tasten werden von weißen oder (gegen Aufpreis) bunten RGB-LEDs hinterleuchtet. Mit aktivierter Hintergrundbeleuchtung soll eine Akku-Ladung für bis zu 34 Stunden kabellosen Betrieb ausreichen. Schaltet man die Illumination ab, sind bis zu 99 Stunden versprochen. Vieltipper müssen den eingebauten Akku also vermutlich im Wochenrhythmus per USB-C laden. Immerhin kann man die Tastatur auch per Kabel nutzen, wenn die Batterien leer sind. Per Bluetooth lassen sich bis zu drei Geräte koppeln, zwischen denen man per Tastenkombination umschaltet.

K3 (Bluetooth-Tastatur) Hersteller: Keychron Maße: 30,6 × 11,6 × 18-22 mm Gewicht: 483 g Lieferumfang: USB-Kabel, Abdeckung, Tastenheber, Ersatztasten Systemanforderungen: Windows-PC oder Mac, iPad, iPhone oder Apple TV, Bluetooth oder USB-C-Anschluss Preis: etwa 100 € (weiße Beleuchtung), etwa 120 € (RGB-Beleuchtung)

Unschön: Unser gekauftes Testexemplar wackelte beim Tippen, da das Gehäuse nicht plan auflag. Der englischsprachige Support empfahl uns zunächst, die Tastatur mit sanftem Druck zurechtzubiegen, und bot uns später eine Gutschrift von 10 US-Dollar (etwa 9 Euro) sowie einen kleinen Rabatt für den nächsten Kauf an.

Die Keychron K3 bietet ein tolles Tippgefühl für Nutzer, denen Apples Magic Keyboard zu flach ausfällt und denen große mechanische Tastaturen zu klobig wirken.

(lbe)