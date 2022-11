Inhaltsverzeichnis Kurztests: 120-Watt-Netzteil für USB-PD, Koax-Router und Bluetooth-Beschrifter USB-Netzteil: Anker 737 GaN Prime Ethernet-over-Coax-Adapter: Kathrein EXI 02 LAN Beschriftungsgerät: Epson LabelWorks LW-Z710

Schnelleres Laden, Daten verteilen und Beschriften: In dieser Woche geht es bei den Kurztests um Geschwindigkeit. Mit maximal 120 Watt Ausgangsleistung soll das Anker 737 GaN Prime nicht nur Smartphones, sondern auch Notebooks über USB-C mit Energie versorgen. Trotz der Leistung fällt es relativ kompakt aus, passen muss es nur bei einigen proprietären Standards.

Wer im eigenen Heim oder Büro bereits Koaxkabel in der Wand liegen hat, kann diese auch für Ethernet-Verbindungen nutzen. Der G.hn-Adapter Kathrein EXI 02 LAN leitet Daten über die TV-Koaxkabelverteilung in weit entfernte Räume und das mit Gigabit-Geschwindigkeit an bis zu 15 weitere Adapter.

Das kompakte Beschriftungsgerät Labelworks LW-Z710 von Epson druckt per App gesteuert Kabelkennzeichnungen und Etiketten. Statt mühsam am Gerät zu tippen, erstellen Sie die Informationen am Smartphone und senden sie per Bluetooth an den Beschrifter.