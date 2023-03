Inhaltsverzeichnis Kurztests: ATX-Netzteil für Desktop-PCs, Thunderbolt-SSD und smarter Heizlüfter ATX-3.0-Netzteil für Desktop-PCs: Silverstone HELA 850R Externe SSD mit USB- und Thunderbolt-Anschluss: SanDisk Pro-G40 Smarter Heizlüfter: Sichler LV-860

Unsere Kurztests drehen sich um zwei Komponenten für den PC und einen smarten Helfer, wenn der Rechner nicht genügend Abwärme produziert – damit Sie beim Arbeiten oder Spielen nicht mit kalten Füßen am Schreibtisch sitzen. Viel Leistung für Grafikkarten über einen einzelnen Stecker und ein per Schalter steuerbarer Lüfter: Das Silverstone HELA 850R Platinum könnte ein Kandidat sein, wenn Sie ein ATX-3.0-Netzteil mit weniger als 1000 Watt Leistung suchen.

Benötigen Sie hingegen eine neue Thunderbolt-SSD, bietet sich die SanDisk Pro-G40 an. Sie überträgt Daten wahlweise auch über USB-Anschlüsse – entpuppt sich im Test aber als wählerisch.

Gerade in der Übergangszeit steht man oft vor der Frage: Großheizung an oder kalte Füße? Der smarte Heizlüfter Sichler LV-860 kann in den Übergangszeiten für das richtige Maß an Wärme sorgen – auf Wunsch per Sprachbefehl oder vollautomatisch dank Smart-Home-Automation.