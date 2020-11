Inhaltsverzeichnis Kurztests: Aktivitätstracker, Privacy-App und Fairphone-Kameramodule Aktivitätstracker: Xiaomi Mi Band 5 Privacy-App: Access Dots Kameramodule für das Fairphone 3

Der Aktivitätstracker Mi Band 5 misst mit den altbekannten Sensoren nun auch Stress und REM-Schlaf. Zudem bietet der günstige Alltagstracker mit Anrufanzeige und Benachrichtigungen rudimentäre Smartwatch-Funktionen.

Unter Android bekommt man normalerweise nichts davon mit, wenn eine App die Kamera oder das Mikrofon anzapft. Access Dots zeigt eine virtuelle LED in der Statusleiste an, solange ein Zugriff erfolgt – vergleichbar mit der Webcam-LED am Notebook.

Fairphones sind die einzigen Smartphones, die sich aufrüsten lassen. Die neuen Kameramodule für das Fairphone 3 verbessern die Bildqualität – bei Nacht zeigen die Fotos mehr Details. Für den Einbau braucht man nur einen Schraubendreher und zehn Minuten Zeit.