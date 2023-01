Inhaltsverzeichnis Kurztests: Belichtungsmesser, Benachrichtigungs-Manager und Online-Übersetzer App-Belichtungsmesser LM-3000 Benachrichtigungs-App Buzzkill Übersetzen-App Dialect

Um optimal arbeiten zu können, müssen einige Bedingungen erfüllt sein: ausreichend Helligkeit, wenig Ablenkungen und sinnvolle Software-Helfer. Mit den in unseren in Kurztests vorgestellten Apps kommen Sie entspannter durch den Arbeitstag.

Per Smartphone und Belichtungsmesser-App LM-3000 können Sie schnell testen, ob die Helligkeit in Ihrem Büro oder an Ihrem Heimarbeitsplatz stimmt. Ist die Beleuchtung passend eingestellt, wirkt sich das positiv auf Ihre Stimmung und Leistungsfähigkeit aus. Mit der Android-App BuzzKill bändigen Sie außerdem die ablenkende App-Benachrichtigungen, in dem Sie intelligente Filter anlegen. So werden Sie nur noch über wichtige Dinge informiert.

Mit der Gnome-App Dialect erledigen Sie auf Linux-Systemen schnelle Übersetzungsarbeiten. Der Mini-Babelfisch beherrscht zahlreiche Sprachen und ist denkbar einfach zu bedienen.