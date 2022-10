Inhaltsverzeichnis Kurztests: Bookmarkmanager, witzige Wetter-App und senderübergreifende Mediathek Bookmarkmanager: floccus Wetter-App mit Attitüden: Carrot Weather Meta-Mediathek: Zapp

Ordnung in den Bookmarks, eine amüsante Wettervorhersage und eine schicke senderübergreifende Mediathek: Diesmal haben wir drei Anwendungen getestet, die Sie im Alltag unterstützen: Mit floccus gleichen Sie die Bookmark-Bestände verschiedener Browser ab. Die Open-Source-Anwendung bettet sich als Add-on in gängige Desktop-Browser ein und synchronisiert Ihre Booksmarks. Aber nicht nur: Auch geöffnete Tabs bringt floccus in Einklang, sodass man in allen Browsern eine Arbeitsumgebung vorfindet.

Carrot Weather ist eine Wetter-App mit Persönlichkeit, die man mithilfe von Schiebereglern fein anpassen kann. Die freundliche Version etwa ist einfach nur nett, während eine überdrehte App-Persönlichkeit dem Nutzer möglicherweise sogar droht und die Wettervorhersage mit Beschimpfungen garniert. Dazu gesellen sich Gamification-Elemente und Easter-Eggs.

Mit der Android-App Zapp bündeln Sie die Streaming-Inhalte der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in einer schicken Oberfläche. Dazu kommt eine Liveansicht des aktuellen Programms. Diese kann man nicht nur pausieren, man kann auch in die Vergangenheit springen. An Bord ist zudem eine senderübergreifende Suchfunktion.