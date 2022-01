Inhaltsverzeichnis Kurztests: Breitbild-Monitor, In-Ear-Headset und LTE-Router fürs Vanlife Büromonitor mit USB-C-Dock: Dell C3422WE Kabelloses In-Ear-Headset: Shure Aonic Free LTE-Router für Wohnmobile: Kathrein Car 150 WiFi Duo

In unseren Kurztests nehmen wir regelmäßig neue Gadgets ganz genau unter die Lupe und fassen prägnant zusammen, ob sie etwas taugen oder nicht. Dieses Mal geht es um die Heimarbeit: Konkret bedeutet das für viele, auf ein, zwei, drei Bildschirme zu schauen. Und klar, Arbeitsfläche kann es nie genug geben! Sehr viel davon bietet der 21:9-Bildschirm von Dell – sein Name rollt mit Verve von der Zunge: C3422WE. Das Breitformat und die sanfte Biegung des Panels machen ihn zum Hingucker und auch die üppig bestückte Anschlussleiste gefällt. Weitere Details verrät der Test.

In so manchem Zuhause geht es LAUT her, dabei ist bei konzentrierter Kopfarbeit absolute Ruhe gefragt. Für die soll das In-Ear-Headset Aonic Free von Shure sorgen: Immerhin wirbt der Hersteller mit seiner "Sound Isolation Technology". Klingt gut, aber können die Stöpsel ihr Versprechen auch halten?

Das Homeoffice muss nicht zwangsläufig zu Hause sein: Wer das Vanlife wirklich lebt, kann auch irgendwo im Nirgendwo seine Arbeit verrichten. Es sollte nur Internet geben. Für eine gute Verbindung will der LTE-Router Car 150 Wifi Duo von Kathrein sorgen. Im Test erwies er sich allerdings als fragwürdig teuer. Lohnt sich die Anschaffung dennoch? Eine Antwort weiß der dritte Kurztest.