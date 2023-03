Inhaltsverzeichnis Kurztests: Foto- und Videoshowprogramm, Bildbetrachter und Texteditor Foto- und Videoshowprogramm: AquaSoft Video Vision 2023 Bildbetrachter: ACDSee Free 2.0 Texteditor: Calmly Writer

Unsere Kurztests warten in dieser Woche mit äußerst nützlicher Software für Fotografen und kreative Köpfe auf. Sie helfen dabei, Fotos und Videos professionell zu präsentieren, Raws zu sichten und sich beim Texten besser zu konzentrieren.

Los geht es mit AquaSofts Video Vision 2023. Bis vor Kurzem hieß das Programm noch Diashow. Der neue Name deutet an, dass man seine Fotopräsentationen nun mit mehr Videos und Animationen anreichern kann. Der Funktionsumfang ist riesig und die Nutzerführung sorgt dafür, dass sich nicht nur fortgeschrittene Anwender schnell in dem Programm zurechtfinden.

Die zweite Software im Bunde ist ACDSee. Sie hat sich vom beliebten Bildbetrachter zur kostenpflichtigen Bildverwaltung entwickelt. Das kostenlose ACDSee Free will nun an glorreiche Zeiten anknüpfen. Interessant ist das vor allem für Fotografen, die schnell Raw-Fotos sichten wollen. Ganz und gar ohne schicke Bilder und schmückendes Beiwerk kommt der Editor Calmly Writer aus. Die Software setzt viel mehr auf Minimalismus. Die Nutzer sollen sich hier voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren und fokussieren. Das Programm gibt es als Browser-Version oder als Desktop-App.