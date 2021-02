Inhaltsverzeichnis Kurztests: Gamer-Smartwatch, Fitness-Smartwatch und smarte Videotürklingel Garmin Instinct Esports Realme Watch S Arlo Video Doorbell

Garmins Smartwatch Instinct Esports bietet die Möglichkeit, biometrische Daten wie Herzfrequenz, Stress- und Energielevel an den PC zu funken und in einen Videostream einzublenden. Zuschauer sollen so noch näher die Reaktionen des Spiele-Streamers bei Twitch & Co. miterleben.

Wer runde Smartwatches mag, wird bei der Realme Watch S fündig – und bekommt lange Akkulaufzeit und Blutsauerstoffmessung obendrauf.

Mal wieder nicht zu Hause, wenn es schellt? Die Videotürklingel Arlo Video Doorbell ist mit dem WLAN verbunden erlaubt die Interaktion aus der Ferne und lässt sich als Überwachungskamera mit Bewegungserkennung nutzen.