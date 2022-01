Inhaltsverzeichnis Kurztests: Googles Hackertraining, Co-Working-Spaces der Bahn, Facetime für alle Hackertraining Zentrale Co-Working-Spaces Facetime für alle

Ob neue Gadgets, nützliche Software oder praktische Helferlein für den Computer-Alltag, wir fischen aus der permanenten Flut an Neuheiten interessante, spannende und kuriose Exemplare heraus und testen sie kurz.

Wer sich wie ein Hacker fühlen möchte, kann das mit dem XSS-Game von Google tun: Im Browserspiel schleust man als Pentester spielerisch Code in Websites ein. Ziel des Spiels ist es, auf die Gefahren von Cross-Site-Scripting-Attacken aufmerksam zu machen. Neue gemütliche Arbeitsplätze fürs Coworking bietet die Bahn-Tochter everyworks an. Man kann sie bereits an einigen Hauptbahnhöfen per App mieten.

Apple öffnet sein Videochatprogramm Facetime endlich auch für Windows-, Linux- und Android-Nutzer – jedoch nicht so, wie erhofft. Was ohne iPhone und Mac geht, haben wir ausprobiert.