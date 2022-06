Inhaltsverzeichnis Kurztests: Günstiger PC-Prozessor, USB-C-Display mit Akku, kleiner Hunderoboter Desktop-Prozessor: Intel Pentium Gold G7400 Mobiler Gaming-Monitor: ASUS ROG XG17AHP Kleinroboter: XGO Mini

Wer einen günstigen Büro-PC zusammenstellen möchte, sollte Intels Pentium Gold G7400 für LGA1700-Mainboards in Erwägung ziehen. Er unterstützt DDR4- und DDR5-Speicher und erreichte im Test mit seinen zwei flinken Kernen genügend Leistung für Office und Co. Im Zusammenspiel mit einer zusätzlichen Grafikkarte reicht seine Leistung sogar für die ein oder andere Spiele-Session zwischen zwei Excel-Sheets.

Für PC-Spieler ist auch das 17-Zoll-Display ROG XG17AHP von Asus ein Kandidat. Das bis zu 240 Hz schnelle Modell passt die Bildwiederholfrequenz dank AMD FreeSync Premium an das Tempo der Grafikkarte an und sorgt so für ein flüssigeres Bild auch bei niedrigen Bildraten. Dank Akku ist das Display auch mobil einsetzbar.

Oder Sie nutzen das mobile Display, um den vierbeinigen Roboter XGO Mini zu programmieren. Aber keine Angst: Dank grafischer Programmiersprache geht es so leicht, dass er sich prima als Lernspielzeug lohnt. Ihre Mühen quittiert er dann vielleicht mit einem beigebrachten Salto.