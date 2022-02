Inhaltsverzeichnis Kurztests: Impfzertifikate-Tester, USB-C-Adapter und Ethernet-over-Coax-Adapter​ Greenscan: Impfzertifikate-Tester für Veranstalter und Gastronomen Delock: Adapter für DisplayPort auf USB-C Ethernet-over-Coax-Adapter: Internet übers Fernsehkabel übertragen

In unseren Kurztests schauen wir uns regelmäßig neue Gadgets an und klären, ob sie etwas taugen oder nicht. Dieses Mal geht es unter anderem um den Greenscan, einen Scanner für Impfzertifikate mit LED-Anzeige und Signalton-Ausgabe. Er leuchtet grün, wenn alles in Ordnung ist oder rot, wenn ein Problem besteht. Der Scanner basiert auf einem Raspberry Pi und erhält die neuesten gesetzlichen Regeln per Update.

Wer ein älteres Notebook ohne USB-C-Anschluss an einen entsprechenden Monitor anschließen will, kann Adapter für DisplayPort auf USB-C von Delock verwenden. So lässt sich die Nutzungsdauer des Notebooks verlängern. Allerdings muss man ein wenig herumprobieren, welcher Monitor mit welchem Adapter zusammenarbeitet.

Mit dem Ethernet-over-Coax-Adapter von goCoax muss man keine neuen Leitungen verlegen oder auf ein schwaches WLAN setzen: Das Internet fließt einfach durch das Fernsehkabel. Der Adapter MA2500D schaffte das sogar mit mehr als 2 GBit/s, Ruckler gabs lediglich bei Streams über Multicast-IPTV – etwa wenn man Magenta TV der Telekom nutzt.