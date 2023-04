Inhaltsverzeichnis Kurztests: Laufwerkadapter, USB-C-Monitor und Streaming-App für klassiche Musik USB-Laufwerkadapter: Sabrent DS-UCMH USB-C-Monitor: 9,7 Zoll 2K Streaming-App: Apple Music Classical

Mit Sabrents Laufwerksadapter DS-UCMH können Sie ausrangierte Festplatten und SSDs einfach und bequem weiternutzen. Wie gut das geht zeigen unsere Kurztests. Außerdem haben wir den günstigen Unterwegs-Monitor 9,7 Zoll 2K getestet und uns angeschaut, was Apples Streaming-Dienst für Klassikliebhaber taugt.

Irgendein nacktes Laufwerk hat wohl fast jeder im Schrank liegen. Egal, ob Festplatte oder SSD mit SATA- oder PCIe-Anschluss, Sabrents Adapter DS-UCMH verbindet das Laufwerk per USB mit dem Notebook oder PC. So verhilft er ihm zu einem neuen Leben. Via USB kommt auch der Monitor 9,7 Zoll 2K an den Rechner. Er bietet sich als günstiges Zweitdisplay sowie als Bildschirm für den Raspi oder für unterwegs an.

Für die musikalische Untermalung beim Arbeiten und Reisen will die Streaming-App Apple Music Classical sorgen. Klassikliebhaber finden hier über fünf Millionen Titel in Stereo und Dolby Atmos, sortiert nach Interpreten, Komponisten, Instrumenten und Epochen.